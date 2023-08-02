هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 17509 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.13%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.46% إلى مستوى 17514 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.
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