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هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:33 ص الأربعاء 02 أغسطس 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 17509 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.13%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.46% إلى مستوى 17514 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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