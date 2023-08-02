هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.03% إلى مستوى 17509 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.13%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.46% إلى مستوى 17514 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.