سعر الذهب اليوم السبت في مصر يهبط بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية، وانخفض الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1500 جنيه للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 نحو 2571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1889 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بتراجع 0.12 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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