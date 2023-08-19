بسبب شركة إيلون ماسك.. هبوط ملحوظ لأسعار بيتكوين وبعض العملات المشفرة

كتب- علاء حجاج:

تراجعت قيمة العملة المشفرة بيتكوين بنحو 12% خلال تعاملات آخر 7 أيام لتصل إلى نحو 25.9 ألف دولار خلال تعاملات عصر اليوم بتوقيت القاهرة وذلك في أقل مستوى في نحو شهرين، بحسب منصة تداول العملات الرقمية المشفرة "كوين كاب ماركت".

وبحسب المنصة، تراجعت كذلك قيمة عدد من العملات المشفرة الأخرى، حيث تراجعت قيمة إيثيريوم بنسبة 10.2% بنهاية على مدار الأسبوع لتسجل نحو 1.7 ألف دولار، وانخفضت عملة BNB بنسبة 10.7% لتسجل نحو 215 دولارا، وتراجعت دوجكوين بنسبة 17.4% لتسجل نحو 0.064 دولار.

وبحسب موقع "سي إن بي سي"، أغلقت عملة بيتكوين الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 11.28% مسجلة سابع خسارة أسبوعية لها وأسوأ أداء أسبوعي لها منذ نوفمبر.

وتعرضت العملات المشفرة لضغوط يوم الخميس الماضي لتنخفض بشكل حاد في نهاية اليوم ذاته، في أعقاب تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن شركة سبيس إكس، التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك خفضت قيمة حيازتها من بيتكوين عن طريق البيع منها بمقدار 373 مليون دولار في العام الماضي وفي عام 2021.

وقال داريوس طاباتاباي، المؤسس المشارك في Vertex Protocol لتداول العملات الرقمية، لـ "سي إن بي سي"، إن عمليات البيع كانت ناتجة عن الخوف إلى حد كبير على خلفية العناوين الرئيسية التي تفيد بأن سبيس إكس باعت أصولا من بيتكوين.

وظلت عملة بيتكوين راكدة في معظم فترات الربع الثالث من العام الجاري، وهي فترة ضعيفة تاريخيًا بالنسبة للعملة المشفرة.

والعملات الرقمية المشفرة هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، تداول نحو 9570 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.