بتعاون هندي.. بدء تصنيع هواتف وساعات ذكية في المنوفية الشهر المقبل

كتب- علاء حجاج:

قال كريم غنيم رئيس مجلس إدارة شركة "KMG EGYPT" ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن شركته ستبدأ إنتاج وتصنيع ساعات ذكية وإكسسوارات موبايل، وكذلك أجهزة محمول "تقليدية" وذكية في مصنع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وأضاف غنيم، لمصراوي، أن الشركة اتفقت مع شركة هندية لتصنيع منتجاتها من الساعات الذكية وإكسسوارات الموبايل لتصنيع منتجاتها محليا، وكذلك اتفقت مع شركة أخرى هندية لتصنيع منتجاتها من الهواتف المحولة التقليدية والذكية في ذات المصنع، على أن يبدأ الإنتاج الشهر المقبل.

وأوضح أن المصنع مقام على مساحة 1500 متر مربع، وستتيح الشركة بعض خطوط الإنتاج لتصنيع أجهزة الموبايل للغير وذلك لجذب استثمارات في هذا الشق من جانب شركات إنتاج الموبايل.

ويأتي ذلك في إطار تعاون الشركات المصرية مع شركات خارجية من أجل تصنيع ماركات الهواتف الخاصة بها في مصر، ضمن جهود توطين هذه الصناعة محليا والتي تشهد تطورات عدة في الفترة الأخيرة.

ومن بين هذه الجهود اتفاق شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI، في أغسطس الماضي، مع شركة إتش إم دي المالكة للعلامة التجارية العتيقة "نوكيا" لتصنيع نحو مليون هاتف سنويا في السوق المصري.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت شركة أوبو الصينية نيتها إنشاء مصنع للموبايل في مصر باستثمارات 30 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 4.5 مليون هاتف سنويا، وبذلك يكون مصنع الشركة في مصر هو واحد من ضمن 10 مصانع تابعة للشركة حول العالم.

وأعلنت شركة سامسونج في مايو الماضي اتفاقها مع وزارة الاتصالات على إنشاء مصنع للموبايل لتغطية متطلبات عملاء الشركة فى مصر على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بني سويف، وذلك عقب تشغيل خط إنتاج لعدد محدود من الموديلات بهدف اختبار السوق.

ومن المخطط أن يتم البدء فى إنشاء المصنع في الربع الأخير من هذا العام، حيث سيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التى تصنعها شركة سامسونج بأيدٍ مصرية.