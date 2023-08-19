سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعود للارتفاع ويعوض خسارته الصباحية

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1520 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1954 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 2606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1889 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بتراجع 0.12 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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