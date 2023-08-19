انخفاض أسعار الأرز والفول والدقيق واللحوم الطازجة اليوم بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ والفول والدقيق وزيت عباد الشمس والسكر والمكرونة والعدس المعبأ واللحوم الطازجة والجبن الرومي، في الأسواق اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار الجبن الأبيض.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.14 جنيه، بانخفاض 1.41 جنيه

كيلو الفول المعبأ: 34.74 جنيه، بانخفاض 2.76 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 20.76 جنيه، بانخفاض 2.76 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 61.67 جنيه، بانخفاض 3.6 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 23.29 جنيه، بانخفاض 2.21 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.26 جنيه، بانخفاض 1.13 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 44.27 جنيه، بانخفاض 1.14 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.41 جنيه، بانخفاض 47 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.66 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 303.26 جنيه، بانخفاض 9.28 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.85 جنيه، بارتفاع 61 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 24.5 جنيها، بانخفاض 33 قرشا.

كيلو الفول السائب: 35.27 جنيه، بانخفاض 2.36 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 108.48 جنيه، بارتفاع 1.99 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 188.4 جنيه، بانخفاض 11.65 جنيه.

لتر اللبن السائب: 22.27 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 62.67 جنيه، بارتفاع 87 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 29.96 جنيه، بارتفاع 78 قرشا.