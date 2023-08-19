المستندات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد إلكترونيا بعد إطلاق الخدمة

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات منذ أيام، والتي تتيح تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.

وتشترط الخدمة الجديدة التوقيع إلكترونيا على مستندات التأسيس، حيث يتم إتاحة استخراج التوقيع الإلكتروني للمستثمر عبر شركتي إيجيبت تراست، ومصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

ومن بين الأشكال القانونية للشركات التي تسمح الهيئة بتأسيسها عبر هذه الخدمة شركة الشخص الواحد، وتعتبر استثناءً من حكم المادة 505 من القانون المدني التي توجب أن تتكون الشركة من شريكين على الأقل، فيجوز لكل شخص طبيعي، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية.

ويتطلب هذا النوع من الشركات ألا يقل رأس المال المتعلق بها عن ألف جنيه، وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء في أغسطس 2023 خفض رأس المال اللازم إلى هذا المستوى بدلا من 50 ألف جنيه.

ويرصد مصراوي في السطور التالية تفاصيل المستندات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد بحسب الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار:

1- شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.

2- شهادة بنكية بإيداع كامل رأس المال، ويراعى ألا يقل رأس المال عن ألف جنيه.

3- في حالة قيام الشخص الاعتباري بتأسيس شركة الشخص الواحد يتم تقديم المستندات التالية:



- توكيل من الممثل القانوني للشخص الاعتباري.

- مستخرج حديث من السجل التجاري للشخص الاعتباري.

4- إذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

5- توكيل بتأسيس شركة الشخص الواحد، سواء كان المؤسس شخصا اعتباريا أو طبيعيا، ويكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات، والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري.

6- نماذج التعريف بالمستثمر عن صاحب الشركة أو المدير الأجنبي (كمستند).

7- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.

8- صور إثبات الشخصية للمؤسس (سارية واضحة):

- رقم قومي للمصري.

- جواز السفر للأجنبي.

9- صور إثبات الشخصية للوكيل (سارية واضحة):

- رقم قومي للمصري.

- جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية).

10- صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين (محامي ابتدائي على الأقل ويكون كارنيه المحامي ساريا حتى تاريخه).

11- تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف.

12- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة).

11- في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس:



- تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون، وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة على صحة التقييم.

12- في حالة تأسيس شركة الشخص الواحد للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض، بالإضافة إلى استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس، وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.