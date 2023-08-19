110 جنيهات لكيلو البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم السبت
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من أسعار السمك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و78 جنيها.
واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 175 و275 جنيها.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و170 جنيها.
وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.
سوق مصراوى
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