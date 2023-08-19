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BBC

انخفاض سعر طن حديد عز بأكثر من ألف جنيه اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

10:35 ص السبت 19 أغسطس 2023

أسعار الحديد

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34580 جنيها، بتراجع 289 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35167 جنيها، بانخفاض 1366 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1868 جنيها، بتراجع 26.77 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الحديد الاستثماري حديد عز الأسمنت مواد البناء

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