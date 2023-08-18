بعد قفزته.. سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 80 جنيها، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل إلى 2280 جنيها اليوم الجمعة مقابل 2200 جنيه سجلها بختام تعاملات مساء الجمعة الماضية.

وكان سعر الذهب في السوق المحلي قفز بختام تعاملات السبت الماضي بأكثر من 200 جنيه للجرام الواحد، ليسجل مستويات كبيرة لم يشهدها السوق منذ أكثر من شهرين.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1520 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1954 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1893 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة، بارتفاع 4.5 دولارا بنسبة 0.24% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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