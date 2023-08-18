سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر يعوض جزء من خسائره بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وكان سعر جرام الذهب هبط 40 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات ليعوض جزءا من خسائره.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1510 جنيهات للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1941 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2265 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 2589 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 18120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1895 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 5.3 دولارا بنسبة 0.28% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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