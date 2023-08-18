تراجع أسعار الزيت والفول والجبن الرومي اليوم بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الزيت الذرة وعباد الشمس واللحوم والجبن الرومي والفول السائب في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والسكر المعبأ والجبن الأبيض.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.55 جنيه، بزيادة 33 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.5 جنيه، بزيادة 77 قرشا..

كيلو الدقيق المعبأ: 21.88 جنيه، بتراجع 4 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 63.55 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 25.5 جنيه، بزيادة 1.18 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.39 جنيه، بزيادة 28 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 45.41 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.88 جنيه، بتراجع 2.65 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.70 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو اللحوم الطازجة: 3312.54 جنيه، بزيادة 2.93 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 88.24 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.5 جنيها، بتراجع 33 قرشا.

كيلو الفول السائب: 35.27 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 108.48 جنيه، بزيادة 1.99 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 188.04 جنيه، بتراجع 11.65 جنيه.

لتر اللبن السائب: 22.27 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 62.72 جنيه، بزيادة 87 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 29.96 جنيه، بارتفاع 78 قرشا.