أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34869 جنيها، بتراجع 53 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36533 جنيها، بزيادة 165 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1895 جنيها، بتراجع 29 جنيها.