هبوط كبير لسعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بدايةالتعاملات، وانخفض الجرام 40 جنيها، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 65 جنيها خلال تعاملات أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1507 جنيهات للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1937 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2260 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 2583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1923 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 3.8 دولارا بنسبة 0.20% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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