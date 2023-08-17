من هو أحمد الوكيل العائد لرئاسة اتحاد الغرف التجارية من جديد؟

كتبت- دينا خالد:

فاز أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية، بمنصب رئيس الاتحاد العام، بالتزكية، خلال الانتخابات التي جرت اليوم الخميس، خلفا للمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة السابق.

وعاد بذلك الوكيل إلى منصبه المفضل في العقد الماضي وذلك بعد أن تخلى عنه في 2019 لصالح إبراهيم العربي ليسترجعه من جديد بعد 4 سنوات فقط.

ويعد الوكيل أحد أبرز رجال الأعمال المعروفين في مصر خلال العقدين الأخيرين خاصة فيما يتعلق بعمله في خدمة المجتمع التجاري في منظمات الأعمال الخاصة بهذا المجتمع.

من هو أحمد الوكيل؟

تخرج أحمد الوكيل من كلية التجارة قسم المحاسبة عام 1971، وشغل عدة مناصب، أهمها منصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الفترة من 2010 و2019.

كما يشغل الوكيل منصب رئيس الغرفة التجارية الإسكندرية منذ 2010 وحتى الآن.

وخلال فترة رئاسته للاتحاد المصري، شغل الوكيل أيضا منصب رئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن السابق، ونائب رئيس رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض (الإسكامي).

وكذلك تم اختيار كنائب أول لرئيس اتحاد الغرف العربية، وكرئيس مجلس الأعمال المصري الروسي.

وشغل الوكيل منصب نائب أول لرئيس الغرف الإسلامية، ونائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بين 1998 و2006.

وفي السنوات الأخيرة تم تعيينه في منصب رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية منذ نوفمبر 2021، كما شغل سابقًا منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل في يناير 2021.

وعلى مستوى الشركات أسس الوكيل ويرأس مجلس إدارة شركة (ويكالكس) للصناعة والتجارة والتنمية، وشغل كذلك منصب رئيس شركة سنابل لصناعة الأرز.