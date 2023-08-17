65 جنيها زيادة لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 45 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 15 جنيها في بداية التعاملات، وواصل ارتفاعه بمنتصف تعاملات اليوم بقيمة 5 جنيهات، وصعد مجددا بحلول تعاملات المساء لتصبح الزيادة في الجرام حتى الآن 65 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1533 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1971 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 2629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 18400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1900 دولار للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بزيادة 8.6 دولارا بنسبة 0.45% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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