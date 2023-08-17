حلاوة وعصائر وكانزات.. 4 شركات ترفع أسعار منتجاتها في أغسطس (إنفوجرافيك)

كتبت- دينا خالد:

شهد عدد من السلع الغذائية ارتفاعات في الأسعار خلال شهر اغسطس الجاري، حيث رفعت شركة جهينة أسعار بعض أصناف الألبان والعصائر، وأعلنت شركة البوادي ارتفاع أسعار عدد من منتجاتها، كما رفعت شركت كوكاكولا وبيبسي سعر العبوة "الكانز" 330 ملي.

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة جهينة قررت رفع أسعار عدد من منتجاتها بدءا من يوم 20 أغسطس الجاري.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 200 ملي كامل الدسم وخالي الدسم ونكهات إلى 9.34 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 10 جنيهات.

وأشار إلى أن الشركة رفعت أنواع عصير جهينة 1 لتر إلى سعر 17.92 جنيه جملة، لتباع 22 جنيها للمستهلك.

كما رفعت الشركة عبوة عصير جهينة نكهات 235 ملي إلى 6.01 جنيه جملة، لتباع للمستهلك بسعر 8 جنيهات.

وبحسب المنوفي، رفعت شركة البوادي أسعار منتجاتها، بدءا من 15 أغسطس الماضي، لتباع عبوة الحلاوة 130 جراما بسعر 18 جنيها، كما ارتفع سعر العبوة 275 جراما إلى 33 جنيها.

وزاد سعر العبوة 570 جراما إلى 69 جنيها، وارتفع سعر العبوة 760 جراما إلى 86 جنيها، ورفعت الشركة سعر العبوة 970 جراما إلى 113 جنيها.

وأوضح المنوفي، أن شركتي بيبسي وكوكاكولا رفعا سعر عبوة "الكانز" حجم 330 ملي بنحو 75 قرشا، بدءا من 1 أغسطس الجاري.

وأشار المنوفي إلى أن سعر عبوة "كانز" بيبسي أو كوكاكولا، بعد الزيادة الأخيرة سجل نحو 9.75 جنيه للعبوة.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أسعار عدد من المنتجات الغذائية بعد الزيادة بهذه الشركات بعد زيادتها: