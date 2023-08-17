مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.52% إلى مستوى 17969 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.1%، بينما هبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا 0.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 38.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 37.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع 731.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.54% إلى مستوى 18062 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، ليصعد فوق مستوى 18 ألف نقطة لأول مرة في نهاية التعاملات منذ 18 يونيو الماضي.