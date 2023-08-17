غرفة الطباعة تساعد شركات القطاع للاشتراك بمعرض All in Print 2023

كتبت- شيرين صلاح:

دعت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات أعضائها للمشاركة في المعرض الدولي All in Print 2023، والمقرر إقامته في الصين خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2023، وذلك بهدف التعرف على ما وصلت إليه تكنولوجيا التغليف والطباعة في العالم.

وقالت غرفة الطباعة والتغليف في بيان لها اليوم الخميس، إنها تواصلت مع الجانب الصيني، وكذلك مع منظمي المعرض بهدف إتاحة التسهيلات للشركات المصرية المشاركة، ومن ضمن التسهيلات تقديم خطاب موجهة إلى السفارة للحصول على تأشيرة السفر إلى الصين و توفير مترجم لتسهيل التواصل مع العارضين.

وأشارت الغرفة إلى أنها أعدت قائمة بالفنادق بأسعار مخفضة لزوار المعرض من أعضاء غرفة الطباعة وتوفير وسائل مواصلات في فترة المعرض.

وأوضحت الغرفة، أنها تسعى دائما لدعم الشركات للتواجد في المعارض والمحافل الدولية وكافة الفعاليات التي يمكن أن تساهم في نمو قطاع صناعة الطباعة والتغليف ودعمه بالمعلومات وأحدث التكنولوجيا الحديثة والتعرف على كل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا الطباعة والتغليف.