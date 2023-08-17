خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم وارتفاع الزيت والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار اللحوم والجبن خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار الدواجن وزيت الذرة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب في مصر الارتفاع مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع مع منتصف التعاملات

انخفاض أسعار الجبن واللحوم وارتفاع زيت الذرة اليوم بالأسواق

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الجمبري والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور