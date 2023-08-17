سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع 15 جنيها في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1505 جنيهات للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1933 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2255 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 2577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 18040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1894 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 2.02 دولارا بنسبة 0.11% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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