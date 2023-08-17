شعبة الذهب: مصر ليست الوحيدة التي تعاني من نقص الخام

كتبت- شيرين صلاح:

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن مصر ليست هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعاني من نقص خام الذهب، فتركيا أيضا تعاني نقص الخام.

وأوضح واصف في بيان اليوم الخميس، أنه صاحب مبادرة استيراد الذهب مع العائدين من الخارج والتي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام.

وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وذكر واصف أن حجم استيراد الذهب عن طريق العائدين من الخارج وصل إلى حوالي ٦٠٠ كيلو جرام عبر جميع المنافذ الجمركية، فيما كان حجم استهلاك المواطنين للذهب في النصف الأول من هذا العام حوالي 33.5 طن أي بنسبة ١.٨%؜.

ووفقا لقول واصف، فإن حدوث شح في خام الذهب هو أساسه عدم الاستيراد لخام الذهب وهو سبب رئيسي في ضعف المعروض من الخام، موضحا أنه جاء ذلك بعد توجه بعض المواطنين للاستثمار في خام الذهب في الفترة الأخيرة، حيث تضاعفت أسعار الذهب للنقص الشديد في المعروض وشهدت ارتفاعات متتالية في الطلب.