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بالتزكية.. أحمد الوكيل يعود لرئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية

12:25 م الخميس 17 أغسطس 2023

أحمد الوكيل

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كتبت- دينا خالد:

فاز أحمد الوكيل، برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية.

وبحسب بيان اليوم، فاز هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون نائبا ثان، ومحمد الفيومي، أمينا للصندوق ومحمد سعدة، سكرتيرا عاما وأكرم الشافعي، أمين صندوق مساعد.

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