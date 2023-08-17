انخفاض أسعار الجبن واللحوم وارتفاع زيت الذرة اليوم بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ واللحوم والدواجن الطازجة والجبن الأبيض والرومي في الأسواق اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.22 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 36.73 جنيها، بانخفاض 1.04 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.92 جنيه، بلنخفاض 13 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.47 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 24.32 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.11 جنيه، بانخفاض قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 45.85 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.53 جنيه، بارتفاع 1.42 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.64 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 309.61 جنيه، بانخفاض 2.84 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.9 جنيه، بانخفاض 4.55 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.69 جنيها، بانخفاض 97 قرشا.

كيلو الفول السائب: 37.54 جنيه، بارتفاع 49 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 105.56 جنيه، بانخفاض 2.98 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 200.27 جنيه، بانخفاض 4.55 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.84 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.3 جنيه، بارتفاع 16 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 29.27 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.