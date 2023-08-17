انخفاض الجمبري والبوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الجمبري والبوري والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار المكرونة السويسي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و78 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 175 جنيها و275 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.