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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

11:32 ص الخميس 17 أغسطس 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34922 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 36376 جنيها، بزيادة 147 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1923جنيها، بزيادة 18 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز الحديد الاستثماري

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