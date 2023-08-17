ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البصل والكوسة والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الحامي والخيار الصوب والبلدي خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 7 و10 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و17 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 7 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 19 و25 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 4 و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 و12جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات.

البامية بين 25 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 25 و45 جنيها.

المانجو الهندي بين 17 و27 جنيها.

المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيه.

المانجو السكري بين 15 و23 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.