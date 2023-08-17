البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 18096 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.3%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا 0.25%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.54% إلى مستوى 18062 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، ليصعد فوق مستوى 18 ألف نقطة لأول مرة في نهاية التعاملات منذ 18 يونيو الماضي.
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