البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 18096 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.3%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا 0.25%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.54% إلى مستوى 18062 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، ليصعد فوق مستوى 18 ألف نقطة لأول مرة في نهاية التعاملات منذ 18 يونيو الماضي.