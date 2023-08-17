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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:47 ص الخميس 17 أغسطس 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.19% إلى مستوى 18096 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.3%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا 0.25%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.54% إلى مستوى 18062 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، ليصعد فوق مستوى 18 ألف نقطة لأول مرة في نهاية التعاملات منذ 18 يونيو الماضي.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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