سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع 15 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

صعد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1500 جنيه للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 2571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1895 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 3.5 دولارا بنسبة 0.19% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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