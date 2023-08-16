أسعار المانجو ترتفع في الأسواق بعد انتهاء موسم "الأسواني"

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المانجو شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق خلال آخر أسبوع.

وأضاف النجيب، لمصراوي، أن سعر كيلو المانجو ارتفع في سوق الجملة ليتراوح بين 20 و55 جنيها باختلاف الأصناف والأنواع، مقابل 17 و35 جنيها قبل أسبوع.

وتتراوح أسعار المانجو في الأسواق بين 35 و65 جنيها للكيلو باختلاف الأصناف والأنواع، بحسب النجيب.

وأوضح النجيب، أن السبب وراء ارتفاع أسعار المانجو بعد فترة الهدوء الماضية، هو انتهاء موسم المانجو الأسواني الذي يبدأ قبل موسم المانجو الإسماعيلاوي بشهر كامل، ومع اختفاء هذا الصنف بشكل تدريجي قل المعروض بالأسواق.

وأشار إلى أن إنتاج محصول مانجو الإسماعيلية هذا العام، أقل من العام الماضي، بسبب الاضطرابات المناخية وقوة نشاط الرياح خلال الأشهر الماضية، مما أدى لسقوط المانجو من على الشجر قبل النضج، بما أسهم في تراجع المعروض منه وارتفاع الأسعار.

وتنتج الإسماعيلية نحو ثلث إنتاج مصر من المانجو، ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة من المانجو في مصر نحو 310 آلاف فدان من بينها نحو 120 ألف فدان في الإسماعيلية، بحسب تصريح سابق، لحسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، لمصراوي.

وتتضمن أشهر الأصناف الإسماعيلاوي المفضلة لدى الكثير: الزبدية والعويسي والسكري والصديقة والتيمور.