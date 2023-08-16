توقعات بتراجع أسعار الأرز ووفرة المعروض بعد حصاد المحصول الجديد

كتبت- شيرين صلاح:

توقع متعاملون بسوق الأرز تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة بالأسواق مع وفرة المعروض من الأرز، بالتزامن مع بدء حصاد المحصول الجديد من الأرز.

ويبدأ موسم حصاد المحصول الجديد من الأرز مع منتصف شهر أغسطس الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ووفقا لآخر قرارات وزارة الموارد المائية والري بشأن مساحة الأراضي المحددة لزراعة محصول الأرز في العام الحالي، فإن المساحة المزروعة من الأرز تصل إلى نحو مليون و74 ألف فدان.

توقعات بانخفاض أسعار الأرز

قال مصطفى النجاري رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إنه يتوقع تراجع أسعار الأرز مع كثافة حصاد المحصول الجديد بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتوقع أن يتراجع متوسط سعر طن الأرز الأبيض إلى بين 11500 جنيه و11750 جنيها حينها مقابل سعر يتراوح حاليا بين 13500 و13800 جنيه.

وقال رجب شحاتة رئيس الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن السوق سيشهد وفرة أكثر من المعروض من الأرز خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد حصاد المحصول الجديد.

وأضاف شحاتة أن سعر الأرز يشهد حاليا حالة من الاستقرار في السعر، مع تراجع الطلب على الشراء ووفرة المعروض.

ويتراوح سعر كيلو الأرز السائب في الأسواق للمستهلكين بين 20 و22 جنيها، أما الأرز المعبأ فكل شركة تحدد أسعاره، وفقا لنسبة الكسر، وباختلاف الأنواع الفاخرة والعادية، وفقا لما قاله شحاتة لمصراوي.

ونصح النجاري وزارة التموين والتجارة الداخلية بشراء كميات حاكمة من المحصول تصل إلى 500 ألف طن بسعر يضمن استقرار السوق الداخلي، وداعم للفلاح والحماية من احتكار التجار والمخزنين لسلعة الأرز.

وأوضح النجاري أن مُخزّني سلعة الأرز يقومون بشراء المحصول وتخزينه من أجل رفع الأسعار.