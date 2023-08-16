توتال: بدء التنقيب عن البترول والغاز بمياه لبنان قبل نهاية أغسطس

كتب- أحمد والي:

قالت مجموعة توتال إنيرجي الفرنسية للطاقة، إن منصة حفر وصلت إلى لبنان اليوم الأربعاء، لبدء التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية بالبحر المتوسط في وقت لاحق من الشهر الجاري، وفقا لوكالة رويترز.

ويأتي ذلك بعد إبرام اتفاقية مهمة في العام الماضي بوساطة أمريكية، وذلك لرسم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مما ساهم في استغلال لبنان لمواردها البحرية مرة أخرى، بحسب الوكالة.

وأكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، على حسابه على منصة (X)، أن باخرة التنقيب عن النفط والغاز (ترانس أوشن بارنتس) وصلت إلى منطقة الامتياز 9 بالمياه اللبنانية صباح اليوم، للبدء في أنشطة التنقيب عن البترول.

وأضاف حمية، أن تلك الاكتشافات النفطية قد تعزز الثروات الاقتصادية للبلاد مما يساعد في معالجة الضائقة المالية.

وتستعد دولة لبنان للخوض في مرحلة جديدة للاستفادة من مواردها الطبيعية بشكل أفضل من خلال أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كانت دولة لبنان وقعت في فبراير 2018، عقداً مع شركة توتال إنيرجيز لتولي عملية التنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية.

ويأتي هذا التنقيب في إطار جهود شركات لتعزيز قطاع الطاقة في لبنان، حيث تقود شركة توتال إنيرجيز الفرنسية كونسورتيوم الحفر في (منطقة الامتياز 9)، ويضم أيضاً شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني، بالإضافة إلى شركة قطر للطاقة.