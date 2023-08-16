البورصة تتجاوز 18 ألف نقطة لأول مرة في نحو شهرين بنهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.54% إلى مستوى 18062 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد فوق مستوى 18 ألف نقطة لأول مرة في نهاية التعاملات منذ 18 يونيو الماضي.

وهبط مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.38%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا 0.06%.



وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 160.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 25 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 185.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.38% إلى مستوى 17956 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.