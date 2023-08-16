خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والسكر وارتفاع الدواجن والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار السكر والحديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والفول، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، وواصل سعر الذهب في مصر الارتفاع مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

انخفاض الكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء

انخفاض الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور

انخفاض أسعار السكر واللحوم وارتفاع الفول والجبن بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات