غرفة صناعة الحبوب: 400 جنيه زيادة في أسعار طن القمح بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار القمح خلال الأسابيع الأخيرة بنحو 400 جنيه للطن بالأسواق، على الرغم من هدوء الطلب، وفقا لقول عبدالغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وزاد سعر طن القمح بالأسواق إلى بين 12200 و12400 جنيه، بزيادة 400 جنيه للطن عن مستواه في يوليو الماضي، حسبما ذكر السلاموني.

وأوضح السلاموني أن ارتفاع أسعار القمح تعود إلى توقعات بزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه لولا هدوء الطلب على شراء القمح حاليا لارتفع السعر لمستوى أعلى من الحالي.

وذكر السلاموني أن ارتفاع القمح لم يؤثر على سعر الدقيق، مشيرا إلى أن متوسط سعر طن الدقيق حاليا يتراوح بين 15 ألف جنيه و15500 جنيه دون تغيير عن أسعار شهر يوليو الماضي.

وتعتبر مصر أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث يتجاوز استهلاك القمح في مصر من قبل الحكومة والقطاع الخاص 13 مليون طن سنويا، وفقا لوكالة بلومبرج.