"الفيومي"رئيسا لغرفة القليوبية التجارية و"مخلوف" رئيسا لغرفة المنيا

كتبت- دينا خالد:

شكلت غرفة القليوبية التجارية هيئة مكتبها للدورة الإنتخابية الجديدة 2023-2027، وتم اختيار محمد عطية الفيومي رئيسا للغرفة، وحمدي ابو العنين نائبا أول، وجمال محمد فتح الله السعودي نائبا ثاني، بحسب بيان للغرفة.

وتم اختيار أحمد عبدالعال السقا، سكرتيرا عاما، وماهر مغاوري عبدالحليم شعلان، أمينا للصندوق، وحاتم البدوي السيد سلامة، أمينا مساعدا للصندوق.

وقال محمد الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الغرفة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاستمرار في المساعدة لحل مشاكل التجار والمنتسبين للغرفة، وسيكون هناك اهتماما خاصا بالتدريب وعقد الورش التدريبية لمساندة التجار.

كما شكلت غرفة المنيا التجارية هيئة مكتبها للدورة الإنتخابية الجديدة 2023-2027، وتم اختيار أحمد راضي مخلوف رئيسا، وأحمد حسن ابو الليل نائبا أول، ووائل قطب نائبا ثان، بحسب بيان آخر لغرفة المنيا.

وتم اختيار هشام طلعت شلقامي، سكرتيرا عاما، وعبدالرحمن محسن، أمينا للصندوق، ورضا مرجان أمينا مساعدا للصندوق.

وقال أحمد مخلوف، رئيس غرفة المنيا التجارية، إنه سيعمل علي المرحلة القادمة في تطوير وتنمية كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية في ظل توجهات الدولة والتسهيلات التي تتم حاليًا خاصه علي الصعيد الاقتصادي.