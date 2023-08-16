مصر تستعد لاستضافة اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

كتب- مصطفى عيد:

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع اللجنة التحضيرية العليا المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للجان الفرعية المعنية بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يومي 25 و26 سبتمبر المقبل والتي تنعقد لأول مرة في أفريقيا بمدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، ووجه الوزير، الذي يشغل منصب محافظ مصر لدى البنك الاَسيوي، ببذل أقصى جهد وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث التاريخي بحيث يخرج بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض الوزير نتائج اللقاءات التنسيقية للجان الفرعية المشتركة بين وزارة المالية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدًا ضرورة مراعاة كل التفاصيل بدقة وعناية شديدة؛ تحقيقيًا للمستهدفات المرجوة من اجتماعات البنك الآسيوي.

وأعرب عن حرصه على توفير كل المقومات اللازمة والمؤهلة للخروج بتوصيات وأفكار جادة في الفعاليات التي تشهدها الاجتماعات السنوية للبنك، والتي يشارك فيها 3 آلاف من الشخصيات الدولية المؤثرة حول العالم؛ على نحو يسهم في دفع جهود جذب تدفقات استثمارية جديدة في المشروعات التنموية والاجتماعية والصديقة للبيئة.

وقال الوزير إن مصر تستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الاَسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يسهم في زيادة معدلات النمو، وفرص العمل.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر تتطلع إلى دور أكبر للبنك الآسيوي في دعم المسار المصري للتحول إلى بنية تحتية ذكية وخضراء؛ بما يؤهل الدولة المصرية إلى تحقيق مستهدفاتها في مجال التحول الأخضر.

وأضاف كجوك أن ذلك يأتي اتساقًا مع التعاون الممتد بين الجانبين الذي انعكس في تمويل مشروعات يشعر بها المواطنون.