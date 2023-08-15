شعبة الملابس: 30% زيادة في الإقبال على الأوكازيون الصيفي خلال أول أسبوع

كتبت- دينا خالد:

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على الأوكازيون الصيفي في أسبوعه الأول هذا العام ارتفع بنحو 30% مقارنة بالإقبال خلال نفس الفترة من موسم العام الماضي.

وأضافت هيكل أن التخفيضات خلال الأوكازيون الصيفي هذا العام تتراوح بين 10 و70%، باختلاف القطع، ومن مصنع لآخر.

وبدأ الأوكازيون الصيفي يوم 7 أغسطس الماضي ويستمر لمدة شهر كامل، حيث تقسم الفترة على المحلات لمدة أسبوعين لكل محل، بحسب قرار للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضحت هيكل أن الأوكازيون يعد فرصة حقيقية وكبيرة لتجار الملابس والمستهلك، لأنه يساهم في تنشيط الحركة الداخلية للقطاع، والتخلص من ملابس الموسم الصيفي المتبقية، وفرصة للمستهلك لتلبية احتياجاته من الملابس له ولأسرته.

وأشارت إلى أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون هذا العام أكثر من العام الماضي بنسبة 50%.