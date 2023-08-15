هبوط جديد بسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 25 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات، ثم عاد ليستأنف الهبوط بحلول تعاملات المساء.

وتراجع سعر جرام الذهب بذلك بنحو 220 جنيها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة (بما فيها هبوطه اليوم بمجموع 50 جنيها) بعد قفزة في يومي الجمعة والسبت بقيمة 275 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1487 جنيهات للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1911 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2230 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2449 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1906 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بتراجع 43 سنتا مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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