حقيقة ارتفاع أسعار "كانز" كوكاكولا وبيبسي.. شعبة المواد الغذائية توضح
كتبت- دينا خالد:
قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن ما تردد عن وجود زيادة جديدة في أسعار "الكانز" لبيبسي وكوكاكولا غير صحيح.
وأوضح المنوفي، لمصراوي، أن الزيادة الأخيرة في الأسعار كانت في بداية أغسطس الجاري، حيث ارتفع سعر عبوة "الكانز" حجم 300 ملي لشركتي بيبسي وكوكالا بنحو 75 قرشا.
وأشار المنوفي إلى أن سعر عبوة "كانز" بيبسي أو كوكاكولا، بعد الزيادة الأخيرة سجل نحو 9.75 جنيه للعبوة.
وأرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الخامات ومستلزمات الإنتاج، بحسب ما بررته الشركة.
سوق مصراوى
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