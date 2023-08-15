وصول أول سفينة تعمل بالوقود الأخضر في العالم إلى ميناء شرق بورسعيد

كتب- أحمد والي :

وصلت اليوم أول سفينة حاويات تعمل بالوقود الأخضر في العالم إلى أحد موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال رحلتها من آسيا مروراً بأفريقيا من خلال مصر ومنها إلى أوروبا.

ووفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء، استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة السفينة مساء أمس، وذلك ضمن أولى رحلات السفينة التابعة للخط الملاحي "ميرسك" لميناء مصري يطل على شرق المتوسط.

ووصلت السفينة إلى ميناء شرق بورسعيد المصنف ضمن أهم 10 موانئ على مستوى العالم وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر، وهو ما يعكس ثقة الخطوط الملاحية في موانئ الهيئة بشكل خاص، والموانئ المصرية بشكل عام، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه تم التعاقد على إقامة مشروعات بأرصفة الميناء كاملاً، بالإضافة إلى بعض التوسعات، إلى جانب ملاصقة الميناء للمنطقة الصناعية المتكاملة بشرق بورسعيد، والتي تم تجهيزها لاستقبال العديد من المشروعات العملاقة في الفترة المقبلة.