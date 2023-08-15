سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 25 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات معوضا بعض خسارته.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1506 جنيهات للجرام.

وارتفع الذهب عيار 18 إلى 1937 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2260 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1904 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع 2.48 دولار مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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