انخفاض أسعار زيت الذرة والمسلى وارتفاع السكر والجبن بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السكر والجبن الأبيض والرومي في الأسواق اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار زيت الذرة والدواجن والمسلى الصناعي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.03 جنيه، بارتفاع 56 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.47 جنيها، بارتفاع 23 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.06 جنيه، بارتفاع 37 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.44 جنيه، بانخفاض 36 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 25.27 جنيه، بارتفاع 1.08 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.29 جنيه، بارتفاع 86 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 45.28 جنيه، بارتفاع 20 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 71.8 جنيه، بانخفاض 2.27 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.58 جنيه، بانخفاض 10 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 313.81 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 86.23 جنيه، بانخفاض 4.97 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.04 جنيها، بارتفاع 5 قروش.

كيلو الفول السائب: 37.27 جنيه، بانخفاض 84 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 105.29 جنيه، بارتفاع 2.06 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 196.77 جنيه، بارتفاع 9.06 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.07 جنيه، بانخفاض 84 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 60.57 جنيه، بانخفاض 1.1 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.92 جنيه، بارتفاع 20 قرشا.