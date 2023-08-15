"أمان" تتفاوض على تمويل بقيمة 200 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر تفاوضها مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للحصول على قرض ثانٍ بقيمة 200 مليون جنيه.

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، في بيان من الشركة، إن الشركة حصلت سابقا من الصندوق على قرض بقيمة 100 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم توجيه القرض في تمويل المشروعات المتناهية الصغر من خلال 144 فرعًا من إجمالي عدد فروع أمان البالغ عددها 167 فرعاً، لتمويل المشروعات المتناهية الصغر على مستوى 19 محافظة.

وذكر مغازي أن هذه التمويلات ساهمت في خلق فرص عمل جديدة لحوالي 32 ألف فرصة عمل في مختلف نواحي الأنشطة الاقتصادية.

وتستهدف شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال القرض الثاني مضاعفة عدد التمويلات المقدمة والتي سيتم توجيهها إلى المناطق محدودة الدخل ولا سيما المرأة المعيلة بهدف المساهمة في تنمية المجتمع المصري، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحسب بيانها.