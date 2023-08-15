إعلان

BBC

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

11:14 ص الثلاثاء 15 أغسطس 2023

أسعار حديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35118 جنيها، بزيادة 351 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36437 جنيها، بزيادة 321 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1927 جنيها، بزيادة 51 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت مواد البناء

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الآن.. فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية للجامعات.. تعرف على الحدود الدنيا