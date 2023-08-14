سحب كراسات الشروط بعد غد.. توزيعة 790 قطعة أرض صناعية مطروحة في 14 محافظة

كتبت- شيرين صلاح:

تبدأ هيئة التنمية الصناعية بعد غد الأربعاء إتاحة سحب كراسات الشروط للأراضي الصناعية الجديدة للمستثمرين بإجمالي عدد 790 قطعة في 14 محافظة بنظام التمليك أو حق الانتفاع، بإجمالي مساحة 1.7 مليون متر مربع.

وأوضح المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية في بيان سابق، أنه تقرر طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق للتمليك، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك.

ذكر البيان، أن الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات سيتم إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي).

كما سيتاح أمام المستثمرين سحب الكراسات أونلاين بدءا من الأربعاء 16 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل، على أن يتم تلقى طلبات المستثمرين ممن سحبوا كراسات الشروط منذ بدء الطرح وحتى 27 سبتمبر المقبل.

وفيما يلي يرصد مصراوي توزيعات الأراجاءت الأراضي الجديدة للمستثمرين في 14 محافظة كالتالي:

- مدينة السادات بالمنوفية: 230 قطعة (قطاعات: غذائي - دوائي - هندسي - كيماوي - نسيج).

- قنا (فقط - نجع حمادي): 162 قطعة (قطاعات: غذائي - دوائي - هندسي - كيماوي - مواد بناء - نسيج).

- مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء: 88 قطعة (قطاعات: غذائي - هندسي - كيماوي - مواد بناء).

- مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية: 63 قطعة (قطاعات: دوائي - مواد بناء).

- مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة: 36 قطعة (قطاعات: هندسي - كيماوي).

- المطاهرة شرق النيل بالمنيا: 34 قطعة (قطاعات: غذائي - هندسي - كيماوي - نسيج).

- سوهاج (مدن الأحايوة - الكوثر - غرب طهطا): 29 قطعة (بقطاعات: غذائي - هندسي - كيماوي - نسيج).

- مدينة دشلوط بمحافظة أسيوط: 29 قطعة (بقطاعات: غذائي - هندسي - مواد بناء - نسيج).

- مدينة جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد: 29 قطعة (قطاعات: غذائي - هندسي - كيماوي - نسيج).

- مدينة البغدادي بمحافظة الأقصر: 22 قطعة (قطاعات: غذائي - مواد بناء).

- مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية: 22 قطعة (قطاعات: دوائي - هندسي - نسيج).

- مدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم: 21 قطعة (قطاعات: غذائي - هندسي - كيماوي - نسيج).

- مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد: 13 قطعة (بقطاعات: هندسي - كيماوي).



- مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية: 12 قطعة (قطاعات: دوائي - كيماوي - مواد بناء - نسيج).

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