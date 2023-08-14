سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الهبوط.. والجرام يخسر 170 جنيها خلال يومين



كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وانخفض الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كان سعر جرام الذهب هبط 40 جنيها حتى منتصف التعاملات (وسط تعاملات متقلبة) قبل أن يواصل الانخفاض في تعاملات المساء، ليصل مجموع التراجع إلى 70 جنيها.

وجاء ذلك استكمالا للهبوط الذي بدأه سعر الذهب أمس بإجمالي 100 جنيه على مدار اليوم بعد قفزة كبيرة في اليوم السابق عليه بقيمة 250 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1520 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1954 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2280 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2606 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1905 دولارات للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع8.11 دولار مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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