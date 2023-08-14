بالتزكية.. بهاء العادلي رئيسا لجمعية مستثمري بدر والزعيم نائبا

كتبت- شيرين صلاح:

عقد مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر اجتماعا لتشكيل هيئة المكتب، وتم اختيار المهندس بهاء العادلي رئيسًا لمجلس الإدارة، وعبد الرحمن الزعيم نائبا للرئيس، ورأفت قطب أمينا عاما للجمعية، ووليد أحمد أمينا للصندوق، وضمت عضوية مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر كلا من عمرو فتوح، وأيمن محمد، وعبد الحفيظ عبد الخالق.

وقال المهندس بهاء العادلي رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تشكيل لجنة تنفيذية بالجمعية تضم في عضويتها كلا من علي زين العابدين، ومحمد عبد الحميد عبد المنعم، ومحمد سمير شحاتة.

وأكد العادلي سعي الجمعية إلى تعزيز الأعمال الإنتاجية والتجارية والخدمية في مدينة بدر، وتوفير بيئة ملائمة للشركات والمستثمرين، وذلك عبر التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد وضع استراتيجية عمل للجمعية خلال الدورة الجديدة، لافتا إلى أنها ترتكز على نحو 7 محاور أساسية وتستهدف تنشيط الاستثمار وتحقيق التنمية بالمدينة.

وأضاف العادلي، أن المحور الأول يتضمن الاستمرار في تحديث قاعدة بيانات ديناميكية لكافة مستثمري المدينة وإتاحتها للأعضاء بشكل دائم وعمل موقع للجمعية، فيما شمل المحور الثاني الاستمرار في السعي لتطوير مرافق المناطق الصناعية وحل المشاكل اليومية التي تواجه الأعضاء.

وذكر أن المحور الثالث يشمل التعبير عن آراء المستثمرين وتمثيلهم أمام الجهات المختلفة بغرض إزالة العقبات التي تواجههم

ويتلخص المحور الرابع في الاستمرار في فتح سبل الاتصال الداخلي بين كافة مستثمري المدينة لدعم التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من الخدمات البينية، بحسب العادلي.

وأوضح أن المحور الخامس يتضمن العمل على توفير العمالة المطلوبة والمؤهلة لأنشطة المستثمرين، فيما تمثل المحور السادس في المشاركة المجتمعية وإطلاق مشروع الأسر المنتجة لرفع مستوى الحالة الاقتصادية لسكان المدينة.

وأكد العادلي أن المحور السابع يتضمن المساهمة في تصدير وتسويق المنتجات داخلياً وخارجياً عن طريق المشاركة أو تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمنصات الإلكترونية وإطلاق بعثات وفود من رجال الأعمال إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا.