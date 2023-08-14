الحكومة تبحث مشروعا مقترحا من إيني لتوليد "البيوجاز" من المخلفات ببورسعيد

كتب- أحمد والي :

بحث وزيرا البترول والثروة المعدنية، والبيئة، ومحافظ بورسعيد، مع شركة إيني الإيطالية، مقترحات الشركة لتنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة، وفقا لبيان وزارة البترول اليوم.

وعقد الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي شركة إيني الإيطالية، وعدد من مسئولي وزارتي البترول والبيئة، وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة.

واقترحت الشركة في بداية الاجتماع إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطي ببورسعيد.

وأوضحت أن الهدف من المشروع هو توليد وقود الغاز الحيوي (البيوجاز) والأسمدة العضوية، وكذلك العائد الإيجابي من المشروع، ودوره في الحفاظ على البيئة، وأيضا المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع، وفقا للبيان.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مقترح المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوجهات الحفاظ على البيئة، وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن أهمية المشروع تتجسد في توفير منظومة متطورة للإدارة الآمنة لنحو 140 طن مخلفات زراعية، وحيوانية بمنطقة إقامته، وأنه يعد امتداداً لتوجه وزارة البيئة في تعظيم مشروعات توليد البيوجاز من المخلفات.

وقال علاء عزوز إن وزارة الزراعة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني، وإتاحة كافة الخبرات، والإمكانيات لتنفيذه في ظل أهميته، ومردوده الإيجابي في مجال الحفاظ على الصحة والبيئة.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على إجراء المراجعات اللازمة للمشروع للتأكد من إمكانية تنفيذه، وجدواه بما يحقق الهدف، والمردود المرجو منه، كما تم تكليف فريق عمل من قطاع البترول والغاز بسرعة التعاون مع محافظة بورسعيد لدراسة جوانب المشروع ومقوماته.

شارك في الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، والمهندس خالد موافي رئيس شركة بتروبل.