رئيس شعبة الدخان يقترح 3 حلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر

كتبت- شيرين صلاح:

اقترح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، 3 حلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الحالية.

وقال إمبابي إن أول هذه المقترحات هو إعادة طرح المضبوطات من السجائر المخزنة لدى التجار بمحطات بنزين "وطنية".

كان إمبابي قال، في تصريح لمصراوي أمس الأول، أنه تم ضبط ما يقرب من 200 ألف علبة سجائر مخزنة لدى تجار خلال 4 أيام، في كلٍ من: البساتين، والمطرية، وباب البحر، والسيدة زينب، وعدد من المناطق بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة طنطا بالغربية.

والاقتراح الثاني، بحسب إمبابي، هو العودة إلى سياسة التوزيع على الأكشاك وصغار التجار من خلال قلب هرم التوزيع (التجار الكبار أو الموزعين المعتمدين لدى الشركة تخفض حصتها إلى الثلث لحين الالتزام من قبلهم بالأسعار العادلة) أما الثلثين الآخرين يتم توزيعها على محطات البنزين والهايبرات ومنافذ توزيع القوات المسلحة الثابتة والمتحركة.

وقال إمبابي إن الاقتراح الثالث هو توزيع حصة على مناديب البيع المعتمدين من الشركات على الأكشاك وصغار التجار.

وشهدت أسعار السجائر "غير الرسمية" ارتفاعات متتالية وغير عادية خلال الأسابيع الماضية في الأسواق، كما اختفى بعض الأنواع منها في عدد من المناطق.

وقال إمبابي في وقت سابق، لمصراوي، إن زيادة الأسعار غير الرسمية مؤخرا في الأسواق ترجع إلى جشع بعض التجار في بيع ما لديهم من بضائع بأسعار كبيرة، موضحا أن أسعار السجائر لن تتراجع في الأسواق حتى يتم إعلان مناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل.